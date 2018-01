Valter Panciroli

È mancato all'affetto dei suoi cariL'annunciano la moglie Celestina, i figli Emanuele con Elena; Stefania con Davide, i fratelli, le sorelle ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati oggi stesso sabato alle ore 14.30 nella chiesa di Borghetto.Un grazie di cuore a tutto il personale dell'Hospice Centro Cure Palliative dell'Ospedale di Vaio.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.13 gennaio 2018Ï Famiglia Dallatana RomoloÏ Fam. Vaccari RenzoÏ Vaccari DavideÏ Bando e AdrianaCiao grande uomo, ciao grande fratello, ciaoDa Ermanno.13 gennaio 2018nelle cose importanti della mia vita ci sei sempre stato, ovunque sarai chiama la tua Gigolen.Gina con Massimiliano e Giorgia.13-1-2018Angela e Luciano, Annamaria e Giordano, Antonella e Stefano, Nadia e Mauro, Ketty e Orlando, Silvia e Massimo si uniscono al dolore di Celestina e figli per la perdita del caro13 gennaio 2018Tanti bei momenti trascorsi insieme in una vita di grande amicizia manterranno sempre viva la tua presenza tra noi.CiaoValentina e Amerigo.12 gennaio 2018Gli amici del Club Tricolore Fuoristrada partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caro13 gennaio 2018Ciaotitolari e dipendenti della Mecar sono vicini a Emanuele e famigliari tutti.13 gennaio 2018La Cooperativa Agricola La Rinascita partecipa commossa al lutto della famiglia Panciroli per la perdita del caro13 gennaio 2018Amministratori e dipendenti della C.S. Trucks sono vicini alla famiglia per la perdita del signor13 gennaio 2018I titolari e gli amici del Bar di Borghetto sono vicini a Lele, Ste e Celestina per la perdita del caro13 gennaio 2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci del Circolo Borghetto sono vicin a Celestina, Stefania ed Emanuele per la scomparsa del caro amicoinstancabile collaboratore.13 gennaio 2018L'Autofficina Fecci Alfredo si stringe con affetto a Celestina, Emanuele, Stefania per la scomparsa del loro caro13 gennaio 2018Simone, Marco, Lisa e Silvio Carloni, con le rispettive famiglie, sono vicini a Stefania e famigliari per la perdita del caro13 gennaio 2018