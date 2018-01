Ilde Vecchi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la sorella Luciana, i fratelli Bruno con Valeria, Giorgio con Teresa, i nipoti Cinzia, Roberto con Patrizia, Massimo con Siva e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 15 gennaio alle ore 9.45 partendo dalle Sale del Commiato Ade per la chiesa delle SS. Stimmate indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Domani domenica 14 gennaio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento alla signora Elena per le amorevoli cure prestate.Si ringrazia inoltre la cugina Paola per la vicinanza mostrata.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 gennaio 2018Ï Angiolina e Giuseppe BandiniProfondamente commosse ci uniamo al dolore di Luciana, Giorgio, Bruno e famigliari per l'improvvisa scomparsa diMaria e Paola Vecchi.13-1-2018I cugini Freddi con le rispettive famiglie sono vicini a Giorgio, Luciana e Bruno per la scomparsa della cara13-1-2018Franco Barusi e la sorella Mara con Umberto e Monica partecipano al dolore della famiglia Vecchi per la scomparsa della cara13 gennaio 2018Il Comitato e gli amici degli Orti Sociail Crocetta sono vicini a Giorgio e famigliari per la scomparsa della cara sorella13 gennaio 2018