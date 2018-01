Federico Soncini

Con immenso dolore annunciano la scomparsa del loro amatoLa moglie Nadia, la figlia Sara con Luca, i nipoti Rocco, Lea e Maria Giovanna, la sorella Andreina con Vincenzo, i nipoti Angelo e Lorenzo con le rispettive famiglie, la cognata Stefania, Anna con Marco e la piccola Giulia.I funerali avranno luogo lunedì 15 gennaio partendo dale ore 11.00 dalla Sale del Commiato in Viale della Villetta, 16 per la chiesa parrocchiale Sant'Andrea in Antognano in via Berzioli, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un'infinita gratitudine vada al medico curante Dott. Paolo Silvestri, al Prof. Moine, al Prof. Guariglia, il Prof. Maione e a tutti i loro collaboratori, medici e infermieri della Casa di Cura Città di Parma per la loro professionalità e preziosa assistenza.Si ringraziano inoltre le assistenti domicliari dell'Aurora Domus che con amorevoli cure l'hanno assistito.Un grazie di cuore a Primo a Tita per la loro affettuosa e costante presenza.13 gennaio 2018Ï Anna FavaStefania con Anna, Marco e Giulia, si stringono a Nadia, Sara, Luca, Rocco, Lea e Mariagiovanna nel dolore per la perdita del carocognato affettuoso e Zio speciale di cui ricorderanno sempre le grandi doti intellettive e morali.Ciao Fede.13 gennaio 2018Francesca e Cesare, con Luciano e Alberto, si uniscono al dolore di Nadia, Sara, Rocco, Lea e Giovanna per la perdita del carissimo e indimenticabile13 gennaio 2018Franca e Orsola sono vicine a Nadia e Sara per la scomparsa del caro13 gennaio 2018Pietro De Persis partecipa al dolore di Nadia e famiglia per la perdita del loro caro13 gennaio 2018Gabriella si stringe con immenso affetto a Nadia, Sara, Rocco , Lea, Giogiò e Luca per la perdita del loro amatissimo13 gennaio 2018Francesca e Francesco si stringono forte a Sara per la perdita del caro papà13 gennaio 2018Carmen e Vittorio, Maria Elena e Francesco con Francesca, Maria Vittoria e Carlotta si stringono a Nadia e Sara in questo triste momento per la perdita del carissimoDott.13 gennaio 2018I condomini del Condominio Cecilia di via Tonani 4 partecipano commossi al lutto di Nadia, Sara e famigliari per la scomparsa del caroe porgono sentite condoglianze.13 gennaio 2018Diletta, GianCarlo e Annie sono vicini con affetto a Sara, Rocco, Lea, Giogiò e Luca e si uniscono al dolore di tutta la famiglia per la perdita del loro caro13 gennaio 2018Nell'affettuoso ricordo disiamo vicini a Nadia con un grande abbraccio.Mirella e Paolo, Mirella, Anna, Anna e Gabriele.13 gennaio 2018