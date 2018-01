È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno l'annuncio i figli Giancarlo, Daniela con Alan e Francesca.I funerali si svolgeranno lunedì 15 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano, via Renzo Pezzani, n. 27 per la chiesa di Calestano.13 gennaio 2018