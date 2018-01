Vincenza Ligorioved. Giammorcaro

È mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati ne danno il triste annuncio la figlia Maria, il nipote Sergio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 15 gennaio alle ore 14.45 partendo dalla Casa di Cura «Villa Parma» per la chiesa parrocchiale di San Pellegrino indi per Il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della Casa Protetta Villa Parma «Residenza I Lecci» per le amorevoli cure prestate.14 gennaio 2018CiaoI ragazzi dello Studio Odontoiatrico Ligorio.14 gennaio 2018