Leda Benecchi

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano i fratelli Giovanni, Angelica, Lisetta ed Anna, il nipote Marco con Betti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 15 gennaio alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Cristo Risorto di Via Venezia.Un sentito ringraziamento a Tonia per l'amorevole assistenza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 gennaio 2018Ï Vanna e Luigi GalliBuon viaggiosarai sempre nei nostri cuori Deda.Ilaria e Camilla.14 gennaio 2018CiaoSei stata una presenza molto importante nella nostra famiglia, ti ricorderemo sempre con tanto affetto.Fabio, Enrica, Maria, Ercole sono vicini ai famigliari.14 gennaio 2018