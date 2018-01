Pietro Fiorini

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Giuseppe e Maria con Franco, gli adorati nipoti Jessica, Michela, Giacomo e Matilde e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 15 gennaio, alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate per il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il cimitero di Trecasali.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ai Dottori Benassi e Bono per le cure prestate e a tutto il personale del San Mauro Abate per la disponibilità prestata.Per le visite la Sala del Commiato è aperta oggi, dalle ore 15 alle 17.14 gennaio 2018Ï Fam. Gemmino FerrariniÏ Famiglie Barbieri, Martinelli, FinardiÏ Fam. Lino CorradiniCaroci hai insegnato il valore della vita, a vedere sempre il lato positivo delle cose e soprattutto a non mollare mai.Grazie.Giacomo e Matilde.14 gennaio 2018CiaoJessica e Michela.14 gennaio 2018Ilves e Edda Saccani sono vicine a Maria e famiglia per la perdita del caro papà14 gennaio 2018