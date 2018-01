Maria Zanichellived. Salsi

Ci ha lasciatiLo annunciano il figlio Gianni con i nipoti Micol e Andrea.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 15 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa Corpus Domini.Con successivo annuncio verranno comunicati data e ora dei funerali.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 gennaio 2018Anna e Paolo Filipello con Cristina, Luciana e Fabia sono vicini a Gianni e famigliari per la perdita della cara14 gennaio 2018Le famiglie del Condominio Roffi: Fracesconi, Libassi, Mussini Roberto e Michele, Malpeli, Zai-Alberici, Scansani Donatella e figli partecipano al lutto di Gianni e famiglia per la scomparsa della cara14 gennaio 2018Paolo, Mario, Alessandra sono vicini all'amico Gianni in questo momento di profondo lutto per la perdita della mamma14 gennaio 2018