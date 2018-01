Gianfranco Larini

E' mancato all'affetto dei suoi cariDottorNe danno il triste annuncio la moglie Valeria, la figlia Silvia con Francesco, Alice e Alberto, la mamma Gianna e il fratello Fabrizio.I funerali avranno luogo domani 15 gennaio alle ore 14 partendo dallaSala del Commiato COF in viale Villetta 16/aper la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in via Sant'Eurosia.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari desiderano ringraziare la Dottoressa Maria Michiara dell'Oncologia ed il Prof. Giovanni Pavesi della Neurologia.Un particolare e sentito ringraziamento al meraviglioso personale dell'Hospice Piccole Figlie.14 gennaio 2018Ï Roberto e Silvana MelejÏ Giovanna e Alberto BrembillaÏ Paola Belli PovesiÏ Anna Masseroni, Angelo e Luigi BatteiÏ Famiglia Geometra SimoniniFabrizio con Daniela, Arianna e Alessia unitamente a Roberto, Viola, Costanza e Valentino piange la dolorosa scomparsa dell'amato fratello14 gennaio 2018Carla, Cristina e Vittorina partecipano con affetto al dolore dei familiari per la perdita del caro14 gennaio 2018Zia Vanna con Romano e Luca partecipano con dolore alla scomparsa del caro14 gennaio 2018Caro Gianfranco insieme abbiamo camminato per 50 anni godendo della tua amicizia preziosa... grazie per tutto quello che ci hai donato che rimarrà per sempre dentro di noi.Ci stringiamo affettuosamente a Valeria, Silvia e Francesco in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caroUn forte abbraccio a nonna Gianna e Fabrizio.Carla e Enrico.14 gennaio 2018Alessandra, Stefano e Vittorio si stringono a Silvia e Valeria ricordando con tanto affetto il caro14 gennaio 2018Andrea, Silvana e Chiara si stringono a Valeria e Silvia in questo doloroso momento per la perdita del carissimo14 gennaio 2018Profondamente commossi esprimiamo il nostro dolore per la prematura scomparsa dicon il quale abbiamo condiviso una intensa amicizia all'interno delle nostre famiglie.Valeria, Vincenzo ed Alessandro Simonazzi.14 gennaio 2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci della Sezione di Parma dell'Associazione Nazionale Paracadutisti D'Italia partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caroParacadutista e componente del Consiglio Direttivo di Sezione.14 gennaio 2018Marisa, Giovanni e Sara partecipano commossi al dolore dei familiari per la prematura scomparsa del caro14 gennaio 2018Dante ed Annamaria partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro14 gennaio 2018Franco Piazza con Matteo e Antonella, Tina, Franca con Cristiana partecipano al dolore di Silvia e Valeria per la perdita del caro14 gennaio 2018Celestina Larini è vicina nel dolore a Valeria e Silvia per la perdita del caro14 gennaio 2018Ovidio partecipa commosso al dolore di Valeria e Silvia per la scomparsa diricordandone con rimpianto le doti umane e professionali.14 gennaio 2018Valeria, piango con te la morte diTi abbraccio forte.Renata.14 gennaio 2018Grazieper i tanti anni di affettuosa amicizia.Rita e Romano, Guido, Francesca.14 gennaio 2018<+T>Silvana e Cri sono vicine a Silvia e Valeria e si uniscono al dolore per la perdita di14 gennaio 2018<+T>Adriana e Arnaldo, Margherita e Beppe, Maria Pia e Aldo, Elena e Giorgio, Onelia e Teore, Silvia e Marzio, Luvi e Paolo, Gabriella e Giovanni si stringono a Valeria e Silvia nel ricordo del caro14 gennaio 2018<+T>Marcella e Umberto si stringono con affetto a Valeria e famiglia per la perdita del caro14 gennaio 2018<+T>Ci uniamo al dolore di Valeria, Silvia per la perdita del caro<+T>Nadia, Armando e Cristina.14 gennaio 2018