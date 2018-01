Maria Farina

In attesa della vera vita, un caro saluto da tuo figlio Gianni con Mariarosa, dai fratelli Giorgio e Adriana, dai nipoti Francesco e Gabriele con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dall'Hospice delle Piccole Figlie per la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in Via dei Bersaglieri 3/a Parma indi al Tempio della Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie.15 gennaio 2018Ï Elisabetta, Luciano Ceci e fam.Ï Silvana, Ramona e fam.Ï Famiglie Angelo e Gino PalliniAddolorati i fratelli Adriana, Giorgio e famigliari piangono la perdita della cara15 gennaio 2018