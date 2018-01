Maria Luisa Trombi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Antonio con Nadia, Mariella con Luigi, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 16 gennaio alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Si ringrazia i medici curanti Cornelio e Guido Parisini e tutto il personale della Casa di Cura Val Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2018Ï Fam. Roberto Frati e figlieÏ Fausto e MaraÏ Alessandro e LisaÏ Famiglie BottiÏ Wilma e famiglia RavanettiÏ Fam. Elio MagnaniÏ Fam. BoschiÏ Cristina, Corrado Pezzi e fam.Ï Fam. Adriano VignaliÏ Tina VignaliÏ Daniele e Loredana DelsoldatoÏ Camillo, Anna Cerdelli, Monia e Sergio ManiciÏ Fam. Tancredi VignaliÏ Fam. Rosolo StocchiÏ Fam. Paolo FratiÏ Fam. Giuseppe MaccariÏ Fam. Raimondo FratiÏ Simona VignaliGrazie nonnaper quello che ci hai lasciato.Nel cuore.Ci sarai sempre.Andrea con Paola, Marco con Cristina, Francesca con Samuel, Luca con Sabrina.15 gennaio 2018Grazie dei tuoi insegnamenti.Ci mancherai.CiaoSebastiano, Martina, Viola, Leonardo.15 gennaio 2018Consiglio direttivo e i soci del Circolo «I Castelli» partecipano al dolore di Antonio e Mariella per la perdita della cara15 gennaio 2018Partecipiamo al dolore di Antonio e Mariella per la perdita della caraArnaldo e famiglia.15 gennaio 2018Ï Partecipano al lutto:Ï Dino e Mariella FioravantiCi uniamo al dolore di Mariella, Antonio e rispettive famiglie per la perdita della caraAngela, Anna, Franco.15-1-2018Ciaoricorderò sempre con tanto affetto le domeniche passate con te.Maria.15 gennaio 2018Piero e Cristina, Giuseppe e Marinella, Mario e Teresa, Ermes e Cristina, Liliano e Mara sono affettuosamente vicini a Mariella, Antonio e familiari per la perdita della cara mamma15 gennaio 2018Franca e Paolo sono vicini a Mariella, Antonio e familiari per la perdita della cara mamma15 gennaio 2018