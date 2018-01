Gianfranco Bonzanini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Addolorati lo annunciano i figli Redeo con Adriana, Tiziana con Fabio, Francesca e famiglia, Mirco con Gaetana e Luca, Roberto con Rita, Matteo e Chiara, fratello, sorella, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 16 gennaio, alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa di Bazzano indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla dottoressa Sgorbati, alle assistenti ed infermiere domiciliari.15 gennaio 2018Ï Fam. Monica e Andrea CadoppiÏ Goffredo e Francesco BabboniÏ Amedeo Guazzetti e MariaÏ Fam. Graziano, Giovanna SalatiÏ Famiglia Bertini AntonioÏ Bruna e Lanfranco MartelliÏ Ellia, Patrizia TagliaviniÏ Melli LucianaÏ Ciro e Anna CapellazziÏ Sergio BonzaniniÏ Famiglie Giovanni, Annamaria, Franca DomenichiniI cugini Enzo, Bruna, Giuseppina e famiglie partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro15 gennaio 2018Il Presidente, gli amministratori, i sindaci, i soci, i casari, i contabili e i collaboratori tutti del Caseificio Sociale di Neviano Arduini sono vicini all'amico Roberto e famiglia per la perdita del padre signor15 gennaio 2018CiaoLuciano, Liliana e figli.15 gennaio 2018La famiglia Devincenzi - Grasselli profondamente commossa si stringe con affetto ai familiari del caro15 gennaio 2018Gli amici «Cantori del Fuso» si stringono con il canto e con un forte abbraccio a Roberto e ai suoi familiari per la perdita del caro15-1-2018La Pro loco di Bazzano ricorda con affetto il signore si unisce al dolore della famiglia.15 gennaio 2018Il Gruppo Culturale «Il Caminio» si unisce ai familiari nel ricordo del caro15 gennaio 2018Il presidente, il direttore e tutti i soci dell'A.F.V. Villa SS. Giovanni e Paolo partecipano al lutto che ha colpito l'amico Redeo e i suoi fratelli per la scomparsa del loro papà15 gennaio 2018Annachiara, Alberto e Francesco Curti partecipano con affetto al lutto che ha colpito la famiglia Bonzanini per la scomparsa del caro15 gennaio 2018ricordandoti con affetto.Claudia.15 gennaio 2018