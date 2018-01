Pietro Tedoldi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Lorenzo con Onelia, Matteo con Roberta, Marcello con Francesca, Caterina e Chiara, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì, 16 gennaio, alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fontevivo indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del reparto U.T.I.R. dell'Ospedale Maggiore.15 gennaio 2018Ï Andrea e Paola BacchiÏ Claudio e Mirella BertolottiÏ Franco RonchiniÏ Fam. Alide Cornali e figliCiaograzie per averci voluto così tanto bene.Ludovica, Vittoria e Costanza.15 gennaio 2018Siamo vicini a Paola e figli per la perdita diIl fratello Carlo con Nilde e Filippo, Roberto, Elena.15 gennaio 2018Lidia e Mario con Riccardo e Ariane, Alessandra e Mattia partecipano al dolore di Paola, Lorenzo, Matteo, Marcello, Caterina e Chiara per la perdita del caro15 gennaio 2018Profondamente commossi per la prematura scomparsa del caroci stringiamo con affetto a Paola, Lorenzo, Matteo, Marcello, Caterina e Chiara.Giancarla e Maurizio con Stefano, Filippo, Sara e rispettive famiglie.15 gennaio 2018Ci stringiamo affettuosamente a Paola e figli per la perdita diClaudia, Egidio, Lorenzo, Monia, Susanna.15 gennaio 2018Il gruppo del S.Rosario è vicino a Paola e famiglia per la perdita del caro15 gennaio 2018Lino Bottari e famiglia abbracciano con affetto Lorenzo, Matteo, Marcello, Caterina, Chiara e la signora Paola nel ricordo diun uomo buono che ci ha lasciato.15 gennaio 2018Tutto lo staff di Trillo Parrucchieri è vicino a Paola per la scomparsa del caro15 gennaio 2018