Lina Lazzarotti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 98Ne danno il triste annuncio la figlia Caterina con Remo, Wilma con Luca e Leonardo; la nuora Rina con Gabriele, Anita, Thalisia, Sharon e Destiny.I funerali si svolgeranno martedì, 16 gennaio alle ore 13.30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Valditacca, con arrivo alle ore 14,30 circa.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa di Valditacca.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Allodi, al personale tutto della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.15 gennaio 2018Ï Walter, Mariuccia e MarcoGrazieper tutto quello che mi hai dato, farai parte di me ora e per sempre.Ti voglio bene.Wilma.15 gennaio 2018Grazie «mamma»per averci sempre accolto con calore.Ricorderemo per sempre il tuo affetto con forte commozione.Carlo, Gabri e Gabriella.15 gennaio 2018