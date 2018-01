Ermina Guerra

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Angelo con Carmela e Matteo, Alessandro con Nicoletta e Davide.I funerali avranno luogo martedì 16 gennaio alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Mario Scali.15 gennaio 2018Elda, Maria Carla e Luigi con Emanuela e Francesca ricorderanno sempre la cara nonnapresenza costante nella nostra famiglia.15 gennaio 2018Il fratello Orlando, con Maria, Valeria e Giampaolo, è vicino ai nipoti Angelo e Sandro per la perdita della loro cara mamma15 gennaio 2018Vivrai sempre nel nostro ricordo, ziaAnna, Nando, Gian Luca e Patrizio.15 gennaio 2018Luigi Cozzi e famiglia si uniscono al dolore della famiglia Bellini per la perdita della cara15 gennaio 2018Partecipiamo al dolore di Angelo e famiglia per la scomparsa della caraDavide e Isabella Gherri.15 gennaio 2018