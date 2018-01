Giovanni Ferrari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 70Con dolore l'annunciano: la moglie Ivana, la figlia Romina con Davide ed Alessandro, il fratello Roberto ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati oggi stesso martedì alle ore 14.30 nella chiesa di S Francesco partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio e nel camposanto di Parola saranno tumulate le sue spoglie.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott.ssa Marilena Chiusa.Sensi di stima e gratitudine a tutti i medici, i professori e tutto il personale che in questi anni l'hanno seguito.Un grazie di cuore a tutti coloro che gli sono stati vicino.16 gennaio 2018Ï Franco e Valeria Zeccasemplicemente grazie, per ciò che sei stato per me.Romi.16-1-2018CiaoAle.16-1-2018Elvira e Angelo con Silvano, Roberto e familiari piangono il caro16-1-2018Zio Sergio con Gemma e Fabio sono vicini a Ivana, Romina e famigliari per la scomparsa del caro16 gennaio 2018Zio Roberto con Desolina, Francesca, Andrea con Cinzia e Nicola sono vicini a Romina e Ivana per la perdita del caro16 gennaio 2018Gli zii Anna e Silvio con Cristina e Franco sono vicini in questo doloroso momento a Ivana, Romina, Roberto e famigliari per la scomparsa del caro16 gennaio 2018I cugini Daniela, Danilo, Enrica, Ermina, Gabriele, Gian Carlo, Giovanna, Giuseppe, Guglielmo, Luigina, Luisa, Nicoletta, Roberta, Roberto e Vittorio con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Ivana, Romina e Roberto per la grave perdita del caro16 gennaio 2018Daniela con Zeno e Francesca sono vicini a Ivana, Romina e Roberto e famigliari per la scomparsa del caro cugino16 gennaio 2018Ci uniamo al lutto di tutti i famigliari per la perdita diGabriele e Laura Trombi.16 gennaio 2018Siamo vicini a Ivana e Romina per la perdita del caro amicoBianca, Luciano, Luciana con Marco, Ivan e Davide.16 gennaio 2018