Ada Saccani

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio con Emanuela e Gabriele, il fratello Romano, i nipoti Katia e Marco con le rispettive famiglie, il cognato, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 17 gennaio alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa del Cristo Risorto (via Venezia, 80), indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 gennaio 2018Ï Circolo Molen BassÏ Fam. Corrado, Mauro BergentiZia Ermina con Rita, Ribello e famiglia ricorderanno sempre con tanto affetto la cara16 gennaio 2018Gli zii Alberto e Giuliana unitamente a Daniele, Roberto e Rossella con le rispettive famiglie sono vicini in questo triste momento a Maurizio, Manuela e Gabriele per la perdita della cara16 gennaio 2018Nello, Maria e figlie abbracciano Maurizio e famiglia nel ricordo della cara cugina16 gennaio 2018Un abbraccio dagli amici del Calcetto a Iccio, Gabri e Manu per la perdita della mamma16 gennaio 2018