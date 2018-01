Ivonne Allegri

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la figlia Silvia con Remo, l'adorato nipote Gian Luca con Katia unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in San Nazzaro domani mercoledì 17 gennaio alle ore 10.00 partendo dall'abitazione per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.16-1-2018Ï Fam. Tranquillo SquarciaÏ Ercolina, Gianluca, ChiaraÏ Fam. Elies CorradiÏ Fam. Elsa, Giulio Dall'OlioÏ Reana, Claudio AvanziniÏ Nando, Teresa CampaniniÏ Marisa SalatiÏ Fam. Enrico, Roberto CampaniniÏ Fam. Franco Dall'OlioÏ Famiglie Angelo, Umberto BacchiniÏ Famiglie Milena, Corinna BacchiniÏ Emma, Francesca e Carlo GianelliCiao carissima zianon ti dimenticherò.Nella.16 gennaio 2018Il laboratorio Orthodental è vicino a Silvia e ai suoi cari in questo triste momento per la perdita della cara mamma16 gennaio 2018In ricordo della carasiamo vicini commossi, a Silvia e famigliari.Maria, Giuliano e famiglia.16 gennaio 2018Partecipiamo commossi al dolore di Silvia e famiglia per la perdita della mammaAldina, Elisa, Osvaldo.16 gennaio 2018