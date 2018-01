Fabio Branchi

E' improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 68Lo annunciano le sorelle Mara e Ivana, la nipote Elisa con Filippo e la piccola Elena e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 17 gennaio alle ore 8.30, partendo dalle Sale del Commiato di Ade Servizi, site in Viale della Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale di San Michele dell'Arco in Via Repubblica, indi per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.16 gennaio 2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci tutti del Circolo Aquila Longhi partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del caro socio ed amico16 gennaio 2018