Angiolina Masola

Ci ha lasciati la nostra amatissima mammaLo annunciano con grande dolore le figlie Bruna, Mariangela con Marco, gli adorati nipoti Silvia con Paolo, Alessandro con Anna Lucia, Laura con Francesco, Stefania con Pietro, Francesca, Beatrice, Anna, Leonardo, Gian Marco, Lorenzo, Giovanni, Mattia e la sorella Ebe.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.15 presso la chiesa di San Giovanni Battista, dove sarà celebrata la Messa indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ad Elena per l'amorevole assistenza prestata.16 gennaio 2018Ï Fam. PinettiÏ Agostino Casalini e famigliaÏ Renato e Raffaella MonicaLa cognata Albertina, Clementina, Gabriella con Paolo, partecipano commossi al dolore di Bruna e Mariangela, per la perdita della cara16 gennaio 2018Carissimati ricorderemo sempre con grande affetto.Sereno e famiglia.16 gennaio 2018Rina e Massimo con Francesco, Mariella e Paolo con Marialaura e Costanza con Simone sono vicini a Mariangela, Bruna e famigliari tutti nel dolore per la perdita della mamma16 gennaio 2018Fausta Bernardi e figli partecipano al lutto di Mariangela per la perdita della cara mamma16 gennaio 2018Umberto e Maddalena con Giacomo e Benedetta sono vicini con tanto affetto e amicizia a Mariangela, Marco, Alessandro, Stefania in questo momento doloroso per la perdita della loro cara16 gennaio 2018Mara e Giancarlo Schivazappa, partecipano al lutto di Bruna e Mariangela, per la perdita della cara mamma16 gennaio 2018Carla Braglia partecipa al dolore di Mariangela e famiglia per la perdita della carissima mamma, signora16 gennaio 2018Giacomo e Loretta con Elisabetta e Caterina partecipano al lutto di Mariangela e di tutta la sua famiglia per la scomparsa della loro cara16 gennaio 2018