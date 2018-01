Luigi Martani

È tornato al Padredi anni 85(Milite dell'Assistenza Pubblica)Lo annunciano nel dolore la moglie Maria Angela, le figlie Sandra con Gabriele, Margherita con Fabio, Alberto e Silvia, la sorella Luisa e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 17 alle ore 14.00 partendo dall'abitazione in via Ruggero da Parma 9 per la chiesa di Santa Maria della Pace, indi al cimitero di Coltaro.Il Santo Rosario si terrà questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Si ringraziano per l'umanità e le cure prestate il Dott. De Giovanni, la Dott.ssa Minari, la Dott.ssa Schianchi, il Dott. Tateo, il Dott. Manenti, la Dott.ssa Maritati e tutto il personale del Reparto di Dialisi e i Militi dell'Assistenza Pubblica di Parma.16 gennaio 2018Ï Lina e Augusto CeratiÏ Giancarlo e Franca RiccòÏ Marisa, Paola e Luigi DelsoldatoÏ Giovanni BarigazziÏ Leda e famigliaÏ Famiglia Angelo PecchioniÏ Garsi Claudio e famigliaLa sorella Luisa con Paola e nipoti partecipa con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa del caro16 gennaio 2018L'Assistenza Pubblica-Parma (onlus) annuncia la scomparsa del Militee si associa al dolore della famiglia.16 gennaio 2018I condomini del condominio Franca partecipano al dolore della famiglia Martani per la perdita del signor16 gennaio 2018