CROCE



E' mancato all'affetto dei suoi cari Luigi Renzi (Gigiòn)



di anni 67



Ne danno il triste annuncio la moglie Marina, i figli Fiorenzo con Sara e Mattia con Cathi, le adorate nipoti, la sorella Rosalba, la suocera, i cognati, i nipoti Jessica e Davide unitamente a tutti i parenti.



I funerali si svolgeranno mercoledì 17 gennaio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via Carrega, 12/a per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Collecchio, 16 gennaio 2018



Ï Famiglia Adriano Ferrari



Ï Virginia Scaccaglia e famiglia



Ï Fam. Fabrizio Ricci



Ï Renzo, Cristina Busani



Ï Gianni, Elva, Lorenza



Ï Franco Schianchi



Ï Panificio Alinovi



Ï Luciano Maini e figli



Ï Fam. Nello, Antonella Delmonte



Ï Bar Tabaccheria Salati Mirko



I cugini Arnaldo e Remo Merosini e loro famigliari partecipano al dolore per la perdita del fraterno Luigi Renzi Collecchio, 16 gennaio 2018



Ciao Gigiòn



sarai sempre nei nostri cuori!



Gli amici Franco e Lella, Marco e Barbara, Giancarlo, Renato, Gianni, Gigi, Enrico, Claudio, Zuzzo, Giuseppe e Antonio. Collecchio, 16 gennaio 2018



Melani è vicina alla famiglia per la perdita del caro Gigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Giuseppe con Betta, Cecilia con Lorenzo e Angela con Eugenio si stringono a Marina, Fiorenzo e Mattia per la perdita del caro Luigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Ciao Gigio



Tiziana, Davide, Michele e famiglia Corsi Gianni. Collecchio, 16 gennaio 2018



Daniela abbraccia Marina e figli nel ricordo di Luigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Brenno, Renato, Aldo, Maurizio, Giuseppe e famiglie ricordano affettuosamente il caro amico Luigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Elisa e Nicola sono vicini a Fio, Sara e famiglia per la perdita del caro Gigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Oscar, Angela, Francesca Giulia e Paolo abbracciano affettuosamente Marina e figli nel ricordo del caro Luigi Gaiano, 16 gennaio 2018



Le famiglie Tagliatti, Crepaldi e Mancini si stringono a Marina, Fiorenzo, Mattia e rispettive famiglie per la scomparsa del caro Luigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Ci mancherai Gigio



sei stato un punto fermo della nostra gioventù, nessuno ti potrà maidimenticare, nessuno dimenticherà la tua risata contagiosa.



Grazie di tutto.



Guarro, Besi, Mazzo, Alle, Brugio, Pe e Mary. Collecchio, 16 gennaio 2018



Ti abbracciamo carissimo Luigi



il destino ti è stato crudele: ti sia dolce il paradiso.



Giulio, Adriana e figli. Collecchio, 16 gennaio 2018



Con profonda tristezza ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Luigi Renzi



persona di grande umanità e laboriosità.



Famiglia Beretta. Parma, 16 gennaio 2018



Gli amici del bar Alexander ricordano il caro Luigi Collecchio, 16 gennaio 2018



Siamo vicini a Marina, Mattia, Fiorenzo e famiglie per la perdita del caro Gigiòn



Massimo, Andrea e Bianca, Luca e Chiara. Collecchio, 16 gennaio 2018