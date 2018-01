CROCE



È mancato Carlo Bia



di anni 80



Ne danno il triste annuncio Rodica, i figli Corrado, Stefano e Daniela e i parenti tutti.



I funerali si svolgeranno mercoledì 17 alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Sorbolo (ore 15.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.



Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore a tutto il personale medico e para-medico del Reparto Infettivi dell'Ospedale Maggiore di Parma per l'affettuosa assistenza.



Il S. Rosario verrà recitato questa sera, martedì 16 alle ore 20.30 presso la Chiesa di Sorbolo.



Non fiori ma offerte alla Parrocchia di Lentigione. Sorbolo-Traversetolo, 16-1-2018



Maestri e allievi della Scuola Emmedance sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita del caro papà Carlo Collecchio, 16 gennaio 2018



Ciao Carlo



ci mancherai tantissimo.



I tuoi amici Carlo e Filippo. Piazza di Basilicanova, 16-1-2018