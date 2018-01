Romano Mazzani

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano i figli Ferdinando con Valeria e Lucia, Lorenza con Luca e Federica, la sorella Maria Teresa e la cara zia Renata.I funerali avranno luogo giovedì 18 gennaio alle ore 10,00 nella chiesa di Roncocampocanneto indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.17 gennaio 2018Ï Famiglia Franco e Carmen BellettiLa sorella Maria Teresa con i figli Michela, Pietro e famiglia sono vicini a Nandino, Lorenza e Valeria per la perdita del papà17 gennaio 2018CiaoZia Renata.17 gennaio 2018Il cugino Marco con la famiglia è vicino al dolore dei congiunti per la perdita del caro17-1-2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Ferdinando Mazzani per la perdita del padre signor17 gennaio 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Ferdinando Mazzani per la perdita del padre signor17 gennaio 2018Sergio, Anna, Debora e Alice si stringono con affetto a Nandino e Lorenza per la perdita del caro papà17 gennaio 2018Afro e Marta Magnani sono vicini a Nandino e Lorenza per la scomparsa del papà17 gennaio 2018Partecipiamo commossi al lutto dei famigliari per la scomparsa del caroMichele e famiglia.17 gennaio 2018Gianni Caraffini con Gianandrea e Caterina si uniscono al dolore di Nandino, Lorenza e Valeria con Maria Teresa Mazzani per la scomparsa del caroe porgono sentite condoglianze.17 gennaio 2018