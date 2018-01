Italo Caselli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la figlia Alessandra con Quinto e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì18 gennaio alle ore 10,30 nella chiesa del Corpus Domini, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Andrea Artoni e a tutto il Reparto Stroke Care della Clinica Geriatrica di Parma.17 gennaio 2018Ï Paolo PeroniÏ Luigi Mazzoli e fam.Profondamente commossi zia Anna con Carlo ed i figli Fabio, Luca e Marina si stringono in un affettuoso abbraccio ad Alessandra nel dolore per la scomparsa del caro papà17 gennaio 2018Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma unitamente agli iscritti partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa del collegaGeometra17 gennaio 2018Mirco e Luigina Cavalli ricordano con stima e grande affetto l'amicoe porgono ai famigliari sentite condoglianze.17-1-2018Ugo, Luisa, Pina Sassi con Giusi, Laura e Silvia, profondamente commossi, sono vicini ad Alessandra, condividendo il suo dolore per la perdita del padreamico sincero di una vita.17 gennaio 2018Dirigenti ed impiegati della Ditta Sassi Spa partecipano al lutto di Alessandra per la scomparsa del padreGeom.17 gennaio 2018Pier Luigi, Luisella e Veronica commossi sono vicini nel dolore ad Alessandra per la perdita del caro papà17 gennaio 2018Eugenio, Mariella, Dino Zantelli e famiglie ricordano il caro amicoporgendo sentite condoglianze ad Alessandra.17 gennaio 2018Ï Massimo SassiCaro Geometra grazie di tutto.Luca ed Elisabetta sono vicini ad Alessandra per la perdita del caropapà17 gennaio 2018Emilio Sassi e famiglia sono vicini ad Alessandra per la perdita del caro papà17 gennaio 2018