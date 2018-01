Pietrina Reverberi

Circondata dall'affetto dei suoi cari ha raggiunto il suo amato Mariodi anni 90Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio con Anna Maria, Matteo, Monica, la sorella, le cognate e i nipoti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 18 gennaio alle ore 14,00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa dello Spirito Santo (Via S.Eurosia), indi al cimitero di Basilicanova.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,15 nella chiesa dello Spirito Santo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 gennaio 2018Ciaoti voglio un mondo di bene, dai un bacio al babbo.Già mi mancano le nostre «brontolate».Arrivederci, tuo Claudio.17 gennaio 2018Grazie nonnaper tutto l'amore che mi hai donato.Il tuo Matteo.17 gennaio 2018Una grande persona ci ha lasciatoti ricorderemo con immenso affetto e gratitudine.Siamo vicini a Claudio, Anna e Matteo.Alberto, Silvana Rivara e figli.17 gennaio 2018Giovanna, Lucia e Margherita Cordero sono vicine a Claudio e famiglia nel riconoscente ricordo della carissima17 gennaio 2018Orio e Anna Maria, Federico e Elena, Franco e Mirella sono vicini a Claudio e famiglia per la scomparsa della mamma17 gennaio 2018Ci stringiamo con affetto a Claudio, Anna Maria, Matteo e Monica per la perdita della caraAnna, Gabriele, Nadia e famiglie.17-1-2018