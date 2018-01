Alfio Monti

È mancato all'affetto dei suoi cari(Medico Veterinario)Ne danno il triste annuncio la moglie Domenica con i figli Antonio e Andrea, le nuore Alessia e Barbara e gli adorati nipoti Francesco, Pietro, Alberto e Giovanni.I funerali si svolgeranno giovedì 18 gennaio alle ore 14,30, partendo dalla sala del commiato in via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa di Langhirano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia lo staff della Casa di Cura Val Parma per l'assistenza prestata.17 gennaio 2018Ï Geom. Simonini e fam.Allodi, Rossi, Zaccarini, Tamani, Costardi, Da Rin, Agnetti, Bortesi e Dazzi partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del collega e amicoDottor17 gennaio 2018Romeo e Pier Antonio Gualerzi con le loro famiglie partecipano al lutto di Alessia per la scomparsa del caroe porgono ad Antonio e famiglia sincere condoglianze.17 gennaio 2018I colleghi della Gualerzi SpA sono vicini ad Alessia in questo momento di dolore per la scomparsa del caroe porgono ad Antonio e famiglia sentite condoglianze.17 gennaio 2018I colleghi di studio Alberto Scotti, Giuseppe Scotti, Nicola Guerra insieme a Lorenzo Botti, Anna ed Emanuela partecipano con affetto al dolore di Andrea e dei familiari per la perdita delDottor17 gennaio 2018Le famiglie Leporati e Rossi partecipano commosse al dolore dei familiari per la perdita del caroDott.17 gennaio 2018Ricordiamo con affetto e stima ilDott.già responsabile del Servizio Veterinario dell'Usl di Langhirano.Paola Bertoli, Angelo Bodria, Paolo Cozzolino, Patrizia Cuccaro, Gianni Mazza, Daniela Musiari, Luigi Noghera, Rossana Ricò, Ferdinando Tesauri, Fabio Trapani, Damiano Tripodi, Michele Perlini.17 gennaio 2018Ave si unisce al grande dolore di Domenica, Andrea e Antonio per la scomparsa del caro17 gennaio 2018