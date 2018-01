CROCE



«In quello stesso giorno, venuta la sera, Gesù disse: Passiamo all'altra riva.»



(Marco 4, 35-36)



Circondata dall'affetto dei suoi cari è salita al Cielo l'anima buona di Giovanna Barbacini ved. Cappellaccio



A funerali avvenuti ne danno il doloroso annuncio i figli Cesare e Cecilia con Jospeh, la sorella Liliana con Nando, Angela e Alessandro con le rispettive famiglie, cugini, nipoti e parenti tutti.



Un particolare e sentito ringraziamento al meraviglioso personale dell'Hospice Piccole Figlie. Parma, 18 gennaio 2018



Ï Famiglia Carmini



Giuliana, Gabriella, Betty e famigliari tutti ricorderanno sempre con tanto affetto la cara Giovanna Parma, 18 gennaio 2018



Ciao Giovanna



la tua allegria e la tua bontà saranno saranno sempre nei nostri cuori.



Buon viaggio!



Franca, Gianni, Isa, Andrea, Stefania. Parma, 18 gennaio 2018



Otello, Emilio, Roberta, Simonetta, Stefano, Andrea e Michele si stringono al dolore di Cesare per la perdita della cara Giovanna Parma, 18 gennaio 2018



Ciao Giovanna



grazie dei bellissimi momenti trascorsi insieme.



Porteremo sempre nel cuore la gioia di vivere e la tua allegria.



Sarai sempre con noi.



Liliana, Nando, Angela con Francesca, Alessandro con Donatella, Stefano. Parma, 18 gennaio 2018



I condomini e l'amministratore del Condominio Massari si stringono con affetto ai famigliari per la perdita di Giovanna Barbacini Parma, 18 gennaio 2018



Ciao Giovanna



non dimenticherò la tua simpatia irresistibile, la tua aguzzia e il piacere di conversare insieme.



Il tuo amico Leo. Parma, 18 gennaio 2018