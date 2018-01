Bruno Guerra

Ci ha lasciatodi anni 49Lo annunciano la moglie Federica e il piccolo Gianluca.I funerali avranno luogo domani venerdì 19 gennaio alle ore 9.30 partendo dalle Sale del Commiato Ade per la chiesa parrocchiale di San Prospero, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Federica ringrazia sentitamente il personale medico e paramedico del Day Hospital del Reparto di Oncologia e in special modo il Dott. Marcello Tiseo.Si ringrazia sentitamente tutta la famiglia Belletti Impianti.Un grazie di cuore al Reparto Monodose Sterile della Chiesi Farmaceutici.Grazie a Maurella, Bruno Bertorelli e Simona del Patronato CGIL per il prezioso aiuto.18 gennaio 2018Ï Roberto e GabriellaÏ Emanuele e LauraÏ Simona Rabaglia e fam.«Io e te per sempre».Così mi hai detto e così sarà amore mio, hai combattuto la tua battaglia per la vita come un vero eroe, un guerriero d'altri tempi, ora tocca a me combattere la mia.La vita con noi è stata ingiusta, ma lotterò con tutte le mie forze, crescerò nostro figlio Gianluca, diventerà un uomo vero, buono e forte come il suo papà.Ti chiedo solo di proteggerci da lassù, affinchè questo accada e solo ora potrai venirmi a prendere e saremo finalmente insieme, per sempre.Tua moglie e il tuo adorato figlio Gianluca.18 gennaio 2018Ai miei angeli Custodi Ettore Rio, Giorgia, Filippo, mia mamma Gabriella.Non potevamo farcela senza di voi, siete sempre corsi ogni volta che ne avevamo bisogno facendoci scudo su tutto, proteggendo il piccolo Gianluca eGrazie alla mia famiglia.Federica.18 gennaio 2018I fratelli Massimiliano, Andrea con Monica, la sorella Sara con Giampaolo, si stringono e partecipano al dolore di Federica e del piccolo Gianluca per la perdita dell'amato18 gennaio 2018I fratelli Massimiliano, Andrea e la sorella Sara ringraziano di cuore la cognata Federica per l'amore, la cura e la dedizione nell'assistere l'amato18 gennaio 2018Ciaoda questa sera in cielo brillerà una stella in più.Sarai sempre nei nostri cuori.Le tue adorate nipoti.Jessica e Veronica.18 gennaio 2018Ciaoil tuo ricordo vivrà ogni giorno nei nostri cuori.Pippo, Michi, Astrid.18 gennaio 2018Jonny, Daniela, Filippo, Angelica si stringono a Ika e Gianlu per la perdita di18 gennaio 2018Ciaoti ricorderemo sempre con affetto ed infinita tristezza per l'immatura scomparsa.I cugini Liliana, Bruno, Mirco ed Ivana.18-1-2018La famiglia Paladini unitamente a tutti i collaboratori della Ditta Paladini Otello Supermercati Srl partecipa commossa al dolore di Sara e dei famigliari per la scomparsa del caro fratello18-1-2018La Famiglia Guareschi, i soci e collaboratori della A.Bertozzi Srl, costernati per l'immatura scomparsa dipartecipano sentitamente al lutto che ha colpito la Famiglia Guerra.18 gennaio 2018La Famiglia Napodano è vicina a Federica e Gianluca per la grave perdita dell'amico18 gennaio 2018<+T>I bambini, le famiglie e le maestre della 3 C sono vicini a Gianluca e Federica in questo momento di grande dolore per la perdita del loro amato18 gennaio 2018<+T>Grande onestà, grande dignità, grande bontà, questo eri tugrande uomo.<+T>Resterai sempre nei nostri cuori.<+T>Un enorme abbraccio a Ica e Gianlu.<+T>Giorgia, Ettore, Fra, Valli.18 gennaio 2018<+T>Colleghi e amici di Paladini Supermercati di San Prospero sono vicini a Sara per la perdita dell'amato fratello18 gennaio 2018<+T>Giovanna, Massimiliano e la piccola Angela abbracciano affettuosamente Federica e Gianluca nel ricordo del caro18 gennaio 2018<+T>Andrea e Monica con Davide, Carlotta, Marianna e Filippo si stringono comossi a Federica, al piccolo Gianluca e alla famiglia per la perdita del caro18 gennaio 2018<+T>Condomini e amministratore del condominio «Complesso Residenziale Le Navi» partecipano al lutto che ha colpito la moglie e i famigliari per la perdita del caro18-1-2018