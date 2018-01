Armando Maini

È mancatodi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Adriana e Gianni con Rita, gli adorati nipoti Matteo, Simone con Francesca, Monica con Matteo ed i piccoli Alessio e Lavinia, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 19 alle ore 9.45 partendo in auto dall'abitazione, in via Gen. C.A.Dalla Chiesa, 2 per la Chiesa di Sorbolo (ore 10.00 circa) indi si proseguirà per il Cimitero di Fontanellato.Il S. Rosario verrà recitato questa sera, giovedì 18, alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Un grazie vada al medico curante Dott. Massimo Petrelli, alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo ed alla signora Lucia per l'affettuosa assistenza.Vada inoltre un grazie di cuore alla sig.ra Valentina per il prezioso aiuto.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, eventuali offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.18 gennaio 2018Ï Franco, Luigi, Rita ZanichelliÏ Famiglia MontiI condomini e le famiglie del Condominio Dalla Chiesa partecipano al dolore di Adriana, Simone e familiari per la perdita del caro18 gennaio 2018Romano, Tiziana, Francesca ed Alessandro sono vicini ad Adriana, Simone, Gianni e familiari per la perdita del caro18 gennaio 2018