Renata Agostini

Vincenza, Veronica, Luciana e Tommy annunciano con dolore la scomparsa diI funerali si svolgeranno sabato 20 gennaio con partenza alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Corpus Domini indi al cimitero di Marore.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.I familiari ringraziano il Dott. Filippo Barbarese ed il personale della Casa Protetta Renato Vasini di Fornovo, la Dott.ssa Galli Maria Giulia e tutto il personale medico e paramedico del reparto Medicina Interna Sezione B del Padiglione Barbieri.19 gennaio 2018Ï Erio e MariaÏ Romano e ConcettaÏ Paolo e StefanoÏ Manuela e MartinaÏ Paolo e AdeleÏ Luciana e BrunoÏ Massima e GuidoAlla cara cuginaun triste e nostalgico saluto.A Vincenza, Luciana, Veronica e Tommi un affettuoso abbraccio.Vincenza e famiglia.19 gennaio 2018Adua, Paolo, Stefano e rispettive famiglie sono vicini a Vicky e Lucy in questo momento di dolore per la perdita della cara19 gennaio 2018Graziella, M.Adele, Salvatore e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Vincenza e Luciana per la perdita della cara19 gennaio 2018Cara Vincenza, ti siamo tanto vicine per la perdita della tua adorata mammaLe tue colleghe del Servizio Clienti.19 gennaio 2018Ci stringiamo con affetto a Vincenza per la perdita della mammaFranco, Anna e Valerio.19 gennaio 2018