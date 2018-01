Mario Baratta

Improvvisamente è mancato ai suoi cari(Alpino)di anni 73Ne danno il doloroso annuncio i fratelli Luciano e Luigi con Claudia, Lorenzo e Serena, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 19 gennaio alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Fornovo indi al cimitero di Specchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 gennaio 2018Il Gruppo Alpini e il coro Fiamme Verdi esprimono cordoglio, solidarietà e affetto ai fratelli del caronostro capogruppo per 12 anni.Gruppo Alpini Ramiola.19 gennaio 2018