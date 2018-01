Maria Teresa Zaccherini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio il figlio Luca con Alessandra, il fratello Giovanni, la sorella Stefania, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato alle ore 9,45 partendo dalla Casa Protetta di Salsomaggiore per la Chiesa di S.M.Assunta, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.M.Assunta.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Salsomaggiore.19-1-2018Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i Vice Presidenti Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il Rappresentante della Piccola Industria Giovanni Baroni ed i componenti il Consiglio Direttivo esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito il Dr. Luca Magnani e famiglia per la scomparsa della madre Signora19 gennaio 2018Il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, il Vicedirettore Gianluca Rocchi, i Funzionari ed il Personale tutto prendono viva parte al dolore che ha colpito il collega Luca Magnani e famiglia per la scomparsa della madre signora19 gennaio 2018Ï Maria Chiara AlbertiniÏ Natalia BaldassiÏ Federica BarbariniÏ Enea BianchiniÏ Cristina BorraÏ Roberto BurattiÏ Maurizio CaprariÏ Maria Luisa CaselliÏ Claudia CassinariÏ Annamaria CuginiÏ Manuela DodiÏ Alessandro DonelliÏ Barbara GaitiÏ Stefano GirasoleÏ Gian Luca GotelliÏ Annunziata LoperfidoÏ Sara MagniÏ Saveria MantelliÏ Giovanni PellegriÏ Gian Luca PonziÏ Silvia PrevoliÏ Giorgio ReggiÏ Paola RegniÏ Valentina RubertoÏ Giovanna SchianchiÏ Laetitia Arleziana SieaCesare Azzali è vicino a Luca Magnani ed alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita della madre signora19 gennaio 2018Il Presidente Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della FIASA, partecipano commossi al dolore di Luca Magnani e famiglia per la perdita della madre19 gennaio 2018Il Direttore di Cisita Elisabetta Zini e tutti i colleghi partecipano commossi al dolore di Luca e famiglia per la perdita della cara mamma signora19 gennaio 2018Il Presidente di Cisita Irene Rizzoli, il Vice Presidente Daniela Gambetta e i Consiglieri di Amministrazione partecipano con profondo cordoglio al lutto che ha colpito il Dott. Luca Magnani e famiglia per la scomparsa della madre signora19 gennaio 2018Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane Giuseppe Iotti, il Segretario Generale Maurizio Caprari ed i Colleghi tutti prendono viva parte al grave lutto di Luca Magnani e famiglia per la scomparsa della madre19 gennaio 2018