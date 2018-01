Ida Pagliarini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio il figlio Antonio con Silvia e Francesca.Un particolare ringraziamento a tutto lo staff della Casa di riposo Bonzani di Serravalle di Varano de' Melegari.Si ringrazia inoltre il dottor Florentino e l'infermiera Adina per le amorevoli cure prestate.19 gennaio 2018Ciaoti salutiamo con le tue parole preferite, che ti abbiamo sussurrato in questi anni, ti vogliamo bene, un bacio, Antonio e Silvia.19 gennaio 2018Ciaoti porteremo sempre nei nostri cuori.Francesca e Alice.19 gennaio 2018Fabrizio con Onelia, Marco con Elena, Angela e Ida sono vicini ad Antonio e Silvia per la perdita della cara19 gennaio 2018