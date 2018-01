Marisa Chiapponi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Gabriella e Ivana, i generi Licinio e Claudio, la sorella Elda, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la Parrocchiale di Antreola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Lavinia Talamona.19 gennaio 2018Ï Maria, Cristian RamazzottiÏ Antonio MagnaniÏ Giunia e figliÏ Eurosia, Antonella e FrancescaÏ Fam. Dina, Pierluigi IlariuzziÏ Davide, Rosy, Giorgia, Chiara, AlessandroÏ Denis, Silvia, Leo, MargheritaÏ Riccardo, Caterina, AndreaÏ Fam. Gina, Annaelisa, Lucia CanettiÏ Fam. Laura e Marco ParmigianiÏ Iolanda RamazzottiÏ Fam. Rino BucciÏ Fam. Loredana, Claudia BiavardiÏ Fam. Fausto, Matteo CavalcaÏ Famiglia Ortensio CavalcaÏ Circolo Arci AntreolaÏ Fam. Domenica BecchiÏ Fam. Giacomo RamazzottiÏ Bruno RamazzottiÏ Giovanni, Antonio RamazzottiÏ Famiglia Susanna e Grazia DurantiRita e figli si uniscono al dolore di Gabriella, Ivana e famigliari per la perdita della cara ziaRosalba, Patrizia, Mirco e rispettive famiglie sono vicini a Gabriella ed Ivana per la perdita della cara mamma19 gennaio 2018Lina e Giuseppe con Michela sono vicini a Gabriella, Ivana e famiglie per la scomparsa della carissima zia19 gennaio 2018Partecipano al dolore di Gabriella e familiari per la scomparsa della carale amiche della canasta Fulvia, Gabriella, Fulvia.19 gennaio 2018Il Prof. Riccardo Volpi con il personale tutto di Clinica Medica partecipa al dolore della signora Gabriella per la scomparsa della mamma signora19 gennaio 2018Maria Cristina Baroni, i medici e le infermiere del Day Hospital dell'U.O. di Clinica e Terapia Medica partecipano al lutto di Gabriella e famiglia per la morte della mamma signora19 gennaio 2018