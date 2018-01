Giannino Garimberti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano il figlio Massimo con Silvia, le nipoti Alice, Chiara e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 20 gennaio alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S.Leonardo, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.20 gennaio 2018Ï Circolo Molen BassÏ Cristina e Paolo ServentiLaura e Dante Garimberti e rispettive famiglie sono vicini a Massimo e Alice per la perdita del caro20 gennaio 2018La famiglia Graur Galina si unisce al dolore dei famigliari per la perdita del caro20 gennaio 2018Siamo vicini ai familiari per la perdita del caroUgo Boraschi e famiglia.20 gennaio 2018Ciaoè stato bello conoscerti.I tuoi amici di Albareto: Daniela, Paolo, Monica, Andrea, Claudia, Giorgio, Claudio, Damiano.20 gennaio 2018Con tanto affetto e rimpianto ricordiamo commossi il caro amicopersona di esemplare bontà e generosità e ci uniamo al dolore dei familiari.Gli amici del Club «L'Aliante».20 gennaio 2018Ciaoti ricorderemo sempre con grande affetto.Mema, Giorgio con Luisa, Enrico con Carmen, Chiara e Francesco,.20 gennaio 2018I soci dell' A.C.A.T. partecipano al dolore della famiglia Garimberti per la scomparsa del caro amico20 gennaio 2018