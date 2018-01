Neris Zinelli

Se ne è andata l'anima bella, brava figlia, moglie esemplare, madre protettiva e nonna comprensivaLo annunciano con grande dolore il marito Emilio, i figli Bianca con Alberto, Matteo, Irene e Ilaria; Bruno con Stefania, Luca, Elisa e Rebecca, le sorelle Giuseppina e Gabriella, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 20 gennaio alle ore 14,30 nella parrocchia di San Paolo Apostolo (Via Grenoble).Un sentito grazie a tutti coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia.Un sentito ringraziamento va a tutte le professionalità del centro Alta Valenza di San Mauro Abate in Colorno.Un abbraccio affettuoso ai carissimi amici Ada e Flavio.20 gennaio 2018Ï Alfieri Massimo e famigliaÏ Famiglia Graziano e Luca ZanniÏ Massimo e MonicaÏ Famiglia BiliardiÏ Giorgio e Marinella BergamaschiÏ Giorgio Dall'OlioÏ Maria, Sandra, Paola AlbertiÏ Famiglia Giorgio RaffainiÏ Gianna, Luciano Passalacqua e figliÏ Bruno Carretta e fam.Ï Lina ed Angelo TedeschiÏ Famiglia Alessandro BattistiniÏ Gianna RizziÏ Giovanni e Rosanna VignaliÏ Ubaldi EnzoÏ Meli PaoloBuon viaggioti ritroveremo sempre in ogni cosa bella della vita.I tuoi adorati Irene, Luca, Ilaria, Elisa, Rebecca.20 gennaio 2018Ciao ZiaGianna, Alberto, Claudio, Simonetta, Bruna, Vittorio, Silvana, Vanda, Lorella, Gigi, Danilo, Barbara, Maurizio, Silvia, Manuela, Nichi con rispettive famiglie.20 gennaio 2018«Alla sera della vita ciò che conta è avere amato.»(San Giovanni della Croce)Flavio e Ada piangono insieme ad Emilio la perdita della caraamica di sempre, per sempre grande amica.Uniti nelle tante gioie e uniti in questo grande dolore.Marina e Giovanni, Silvana e Andrea, Sara e Michele, Giovanni e Antonia, Agata, Giacomo, Tommaso, Maria Caterina, Giuseppe, Antonio la ricordano con affetto e si stringono in un abbraccio ad Emilio, Bianca, Bruno, Alberto, Stefania, Matteo, Irene, Ilaria, Luca, Elisa, Rebecca.20 gennaio 2018Il Consiglio e tutto i «Gruppo Anziani e Medaglie d'Oro» della Bormioli Luigi, prendono viva parte al grave lutto della famiglia Brenta per la scomparsa della loro cara20 gennaio 2018Angela e Renzo porgono sentite condoglianze a Bruno, Stefania e familiari tutti, per la perdita della mamma signora20 gennaio 2018Per la scomparsa della caracommossi partecipiamo al dolore dei familiari.Gabriele, Gabriella, Luca, Alessandra e famiglia.20 gennaio 2018eri nelle nostre preghiere, sarai sempre nei nostri cuori.Annamaria, Simonetta e Claudio.20 gennaio 2018Annamaria e Franco, Sergio, Vanessa, Rocco e Ilaria partecipano al dolore di Emilio, Bianca e famiglia per la perdita della cara20 gennaio 2018Marina, Paolo ed Eleonora ricordano con affettoe abbracciano Emilio con tutta la sua famiglia unendosi al loro dolore.20 gennaio 2018Partecipiamo al profondo dolore del Rag. Brenta Emilio, figli e nipoti per la mancanza della cara signoraFamiglia Anna, Carlo e Francesco Pelizzoni.Damiano, Veronica ed Elisa Pelizzoni.Demis e Claudia Catellani.20 gennaio 2018Cara signorasiamo state serenamente insieme per tanti anni, godendo della sua preziosa amicizia.Resterà eternamente nel mio cuore.Anna Bastoni.20 gennaio 2018sarai sempre nel mio cuore.Siamo vicini ad Emilio, Bianca, Bruno e tutti i famigliari.Marisa, Paola, Alberto, Rosi e le piccole Agata e Nora.20 gennaio 2018Gaetano, Adriano e Gianni partecipano al dolore di Emilio, Bianca e Bruno per la perdita della cara20 gennaio 2018Ferdi e Mario si stringono affettuosamente a Bruno, Bianca ed Emilio per la perdita della cara20 gennaio 2018<+T>Lidia, Lorenzo e famiglia sono vicini a Emilio, Bianca e Bruno per la perdita della cara20 gennaio 2018<+T>Per la perdita della carissimapartecipano al dolore di Emilio, Bianca e Bruno.<+T>Dodi Giulietta e figli, Schiaretti Antonio e Enrico.20 gennaio 2018<+T>Amilcare e Bianca con Graziella, Lucia, Chiara e famiglie si stringono con amicizia ad Emilio, Bianca, Bruno e familiari in questo momento così difficile del distacco dalla cara20 gennaio 2018