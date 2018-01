Rosa Mortali

Ci ha lasciati la «piccola»di anni 80Lo annunciano il fratello Marino, le sorelle Luigia, Anna e Maria, le nipoti, il cognato, le cognate e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30, partendo dall'abitazione in via Tarona 17 per la chiesa di Ponte Taro, indi al cimitero di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Andrea Zorandi, alle infermiere domiciliari del Comune di Fontanellato e alla caraValentina per le premurose cure prestate.20-1-2018Donatella e Ivana, con le rispettive famiglie, ricordano con grandissimo affetto la cara20-1-2018