Renzo Zambernardi

Ci ha lasciatodi anni 88Con infinita tristezza lo annunciano la figlia Daniela con Paolo, la nipote ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, 20 gennaio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato «Le Valli» in via Roma, 6, Felino, per la chiesa di Maiatico indi per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano l'amica Lucia e tutti coloro che hanno prestato amorevoli cure.20 gennaio 2018Ï Renata Bertoldi e fam.Ï Fernanda, Cristina, Patrizia e famiglieÏ Nanda, Elvi, Catia, MicheleEmanuela e Massimiliano, vicini a Daniela e Paolo, ricordano con affetto immenso zio20 gennaio 2018In questo triste momento ci uniamo al dolore di Daniela e famiglia per la perdita del caro cuginoDonatella e Roberto Cavalli.20 gennaio 2018I colleghi della ditta RG Strumenti sono vicini a Paolo e Daniela per la perdita del caro20 gennaio 2018