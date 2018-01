Cirillo Caffagnini

«Grandi cose ha fatto il Signore per noi,ci ha colmati di gioia».(Salmo 125)Il 18 gennaio ha compiuto la sua lunga e serena corsa sulla terraLo annunciano il figlio Veraldo con Sandra, Paolo e Marta e la figlia Laura con Giuseppe.I funerali si svolgeranno oggi sabato 20 gennaio con partenza da Parma alle ore 13.30 dalla sala del commiato Cof (via Villetta n. 16) per Bardi ove alle ore 15 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata l'Eucaristia, si proseguirà per il cimitero locale.Si ringraziano il professor Giovanni Pedretti, il dottor Renato Maranca, il reparto e il day hospital di Epatologia dell'Ospedale Maggiore, la Casa di Cura Città di Parma, la dr.ssa Cecilia Valenti, il dottor Fabrizio Pallini.Un grazie ad Arbia Maalauoi, Simonetta Bonati, amiche e ad amici per l'amorevole assistenza e presenza.20 gennaio 2018Ï Trattoria PianetinoÏ Lina e famigliaÏ Elia Dall'Olio e famigliaIn questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro papàcon profonda commozione siamo vicine a Laura, Aldo e rispettive famiglie.Melina Caffagnini con Raffaella e Cristina.20 gennaio 2018Lorenzina e Fabrizio sono vicini all'amico Aldo in questo momento di profondo dolore per la perdita del padrenostro caro amico.20 gennaio 2018I componenti il direttivo dell'associazione I Nostri Borghi, profondamente addolorati, sono vicini all'amico Aldo per la grave perdita del padrecaro amico di tutti.20 gennaio 2018Grazie di cuore aper le buone parole e gli splendidi racconti.Resterà un punto di riferimento per la nostra comunità.Un abbraccio a Laura, Aldo e famigliari.Vilma Ricci.20-1-2018La famiglia Garioni è vicina ad Aldo e Laura in questo momento di grande dolore per la perdita del caro20 gennaio 2018Daniela De Gobbi partecipa al dolore dell'amico Aldo e familiari per la perdita del carissimo papà20 gennaio 2018