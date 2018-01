Angela Pizzetti

«Per quello stesso giorno, venuta a sera,Gesù disse: passiamo all'altra riva».Ha terminato il cammino terrenodi anni 89Lo annunciano i figli Daniela con Ermanno, Franco con Mari, i nipoti Simone con Lola, Davide con Ilaria, Piermarco, Jessica con Davide, Monia con Andrea, i pronipoti Giulia, Giovanni, Cristian e Marco.I funerali avranno luogo martedì 23 gennaio partendo alle ore 9 da Villa Gaj di Trecasali per la chiesa parrocchiale di Baganzola, proseguiranno per il cimitero di Casalmaggiore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso al stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale di Villa Gaj Corradi per la professionalità e umanità dimostrate.Un grazie di cuore agli amici e ai parenti che le sono stati vicino in questo momento.20 gennaio 2018La Segreteria della Federazione dei Pensionati di Parma e Piacenza, il Direttivo, gli Operatori partecipano al lutto di Daniela per la scomparsa della cara mamma20 gennaio 2018La Segreteria della CISL di Parma e Piacenza, il Direttivo, i Delegati, le Categorie, i Servizi e gli Operatori tutti partecipano al dolore di Daniela segretaria della Federazione Pensionati e dei famigliari per la scomparsa della cara mamma20 gennaio 2018