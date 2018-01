Mirko Bonazzi

È mancatodi anni 95Lo annunciano con immenso dolore la figlia Marina con Roberto, l'adorata nipote Annalisa con Andrea e Melissa, la sorella, il cognato e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 22 gennaio con partenza alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo indi al cimitero di Ugozzolo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Leonardo Bandini per le amorevoli cure prestate.21 gennaio 2018Carissimo Babboti ho voluto, ti voglio e ti vorrò sempre un mondo di bene.Grazie per tutto quello che hai fatto per me nella tua vita.Marina21 gennaio 2018Un grande ringraziamento al mio secondo papàper gli insegnamenti durante i nostri rapporti di lavoro e di vita.Roberto.21 gennaio 2018Edda piange il fratellociao zio, Stefania e Gianni.21 gennaio 2018