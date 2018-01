CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Nicola Rossini



di anni 94



Lo annunciano i figli Giorgio e Marcello.



I funerali si svolgeranno domani lunedì 22 gennaio alle ore 15,15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Benedetto.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 21 gennaio 2018 Nicola



Chi tanto ha dato non muore mai.



Ci lasci la Tua Arte e la Tua Testimonianza di uomo libero.



Da oggi vivrai nei nostri cuori.



I Cavalieri di San Giovanni di Scozia. Parma, 21 gennaio 2018



L'A.M.I. e l'ENDAS, Sezioni di Parma, si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del carissimo Socio ed amico Nicola Rossini



fervente repubblicano e grande sostenitore e animatore di entrambe le associazioni. Parma, 21 gennaio 2018



I soci del Circolo Giandomenico Romagnosi di Parma sono fraternamente vicini alla famiglia Rossini nel dolore che l'ha colpita per la scomparsa dell'amato Nicola



ed esprimono il loro profondo cordoglio. Parma, 21 gennaio 2018



Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Università Popolare di Parma esprimono le proprie condoglianze ai figli, ricordando con affetto e stima Nicola Rossini



di cui hanno potuto apprezzare per tanti anni l'impegno civile, la grande umanità e la straordinaria passione e maestria artistica. Parma, 21 gennaio 2018



La Dante di Parma ricorda con affetto e commozione l'amico Nicola Rossini



prezioso socio collaboratore. Parma, 21 gennaio 2018



I Condomini e l'amministratore del Condominio Trieste di Via Trieste 2 partecipano al dolore dei familiari per la perdita del loro caro Nicola Rossini Parma, 21 gennaio 2018