Franca Parmigiani

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio i figli Sergio e Sonia, la nuora, le nipoti Valentina e Ilaria, il fratello Angelo, nipoti e parenti tutti.Il funerale si svolgerà domani 22 alle ore 15,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Beato Andrea Cardinal Ferrari (via Paradigna) indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle ore 18,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 gennaio 2018Ï Gianna Canossini e MonicaCiaosei stata una nonna super.Valentina e Ilaria.21 gennaio 2018I colleghi di Gustavo Centro Torri Euro Torri Magnosfera partecipano al dolore di Sonia per la perdita della mamma21 gennaio 2018Nicola, Caterina, Maria Vittoria e famiglie sono vicini a Sonia, Sergio e famiglia per la perdita della cara mamma21 gennaio 2018