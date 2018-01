Luisa Ubaldi

Ha raggiunto la casa del PadreNe danno il triste annuncio le nipoti Rossella con Cleto e Federica, Alessandra con Mariano e Francesco.I funerali avranno luogo martedì 23 gennaio partendo alle ore 9,45 dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria del Rosario, proseguendo per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 22 gennaio alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del Pronto Soccorso di Parma per le tempestive cure prestate ed alla cara Raissa.Non fiori ma opere di bene.21 gennaio 2018