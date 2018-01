Elena Podestà

E non più ti coglierà la morte, non sarai mai più scomparsa.Penetra le tenebre calate fra di noi ora la pura disincarnata luce dei suoi occhi.(Italo Podestà)Ha terminato il suo cammino terrenoLo annunciano la sorella Anna con Umberto, i figli e le loro famiglie.Parma, 21 gennaio 2018Addiosei stata il sorriso bellissimo della nostra vita.Con te se ne va un pezzo del nostro cuore.Grazie per averci amati così tanto.Giorgio John, Umberto Jr., Mattia, Antonella e Benedetta.21 gennaio 2018Giovanni si stringe con affetto ad Anna in questo momento di grande dolore per la perdita dell'amata sorella21 gennaio 2018