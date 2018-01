Bruna Mezzadri

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 91Ne danno il doloroso annuncio i figli Silvano con Paola Alice e Susanna, Cristina con Giuliano Viola e Lorenzo unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Torricella questo pomeriggio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione per la chiesa locale indi al Tempio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante dott.ssa Silvia Cantoni.22-1-2018Ï Gabriella MaghenzaniÏ Elisa MeliÏ Cristiana MeliÏ Franco MaghenzaniÏ Mario GhinelliCarissima ziaci mancherai tanto.Grazie per la magia del Natale e per l'amore per i fiori.Sarai per sempre nei nostri cuori.Siamo tanto vicini a tutta la nostra famiglia.Vi vogliamo tanto bene, con amore, Brigida, Gianluca, nonna Iria, Tiziana e Gian Franco.22 gennaio 2018