Ada Simonini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il doloroso annuncio i figli Gian Luca, Antonella, Sara, la nuora Monica, i generi Luca e Michele, gli adorati nipoti Francesca, Luigi, Andrea, Edoardo, i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 23 c.m. alle ore 14.20 partendo dalla sala del commiato di via Pezzani, 27 (ditta Barili) per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Lugagnano.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano si reciterà il S.Rosario.22 gennaio 2018Nicola, Riccardo, Federico, Simona e Giulia sono vicini a Sara, Antonella e Luca per la scomparsa della cara22 gennaio 2018Pierino, Emma, Michele Cavalli partecipano al lutto di Antonella, Sara, Luca e famiglie per la scomparsa della cara mammae porgono sentite condoglianze.22 gennaio 2018ti ricorderemo sempre con affetto.Jari, Sara, Sophia e Samuele.22 gennaio 2018