Roberto Belmessieri

E' improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 64Ne danno il triste annuncio la moglie Nuccia, la suocera Rina, Flavia ed Ercole, Luigi e Mariella, Alarico e Cinzia, Fabio e Pina, Valentina e Matteo e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 22 gennaio alle ore 14.45 con partenza dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Noceto e si proseguirà per il tempio di Valera.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.22 gennaio 2018Ï Giorgio, Loredana, Lorenzo e FrancescaÏ Antonella Pasini e Lucia ZerbiniÏ Fabio Fecci e famigliaÏ Famiglia Sergio TorriÏ Giuseppe, Annalisa, Federico e Alberto ZoppiÏ Giorgio Spoggi e famigliaCiao zioAlice, Mattia, Christian, Julia, Michele.22 gennaio 2018Non vi è nulla che sia permanente, il sole e la luna sorgono poi tramontano.La vita è solo un attimo.CiaoI cugini Fabrizio, Donatella, Francesca e Alberto.22 gennaio 2018Erio, Luigi e le rispettive famiglie, si stringono al dolore di Nuccia per l'immatura scomparsa del caro cugino22 gennaio 2018Lella, Giorgio, Cecilia, Lino e Lucia, profondamente addolorati piangono il caro cugino22 gennaio 2018collega e amico speciale, non ti dimenticheremo mai.Agostini, Mori, Montalbano, Bandini, Papotti.22 gennaio 2018Carol'estate a Cozzanello senza di te non sarà più la stessa.Ci mancherai tanto.Sandro, Francesca, Rebecca, Roberto, Elena, Tommaso, Gabriella, Vincenzo, Alberto, Carlo, Rossana, Angelo, Rosanna, Simone, Emanuela, Emiliano, Ebe, Valter, Carmen, Maurizio, Silvio, Lidia, Romano, Luciana, Luigi, Mariarosa, Teo, Ornella, Tonino, Lina, Simona, Massimo, Antonio, Lina, Lella, Ercole, Susy, Mario, Ugo, Alfonsina, Monica, Maurizio, Rosa, Sara, Giuggi, Cinzia.22 gennaio 2018Mara e Giancarlo, Simona e Luca sono vicini a Nuccia, Alarico e famiglia e si uniscono al dolore per la perdita del caro22 gennaio 2018