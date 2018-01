Clelia Fiori

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Alberto con Adriana, Graziano con Lucia, gli adorati nipoti Monia e Sebastiano, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa di Porporano.I funerali saranno comunicati con successivo annuncio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 gennaio 2018Ï Roberta e Alessandro PellaciniÏ Daneo, Daniele, Alessandra e famigliaI Presidenti Andrea Paini, Paolo Poi e Eugenio Boschi unitamente ai Soci, Consiglieri, Dirigenti, Tecnici, Collaboratori, Atleti ed Atlete del Gruppo Oltretorrente B.C. - Old Parma B.S.C. - Parma 2001 sono vicini all'amico consigliere Graziano Catellani e famiglia in questo momento di grande dolore per la scomparsa della madree porgono sentite condoglianze.22 gennaio 2018Lino e Silvana Catellani sono vicini ai famigliari per la perdita della cara zia22 gennaio 2018I titolari delle Ditte CEP SNC e PTP SRL partecipano al lutto del collaboratore Graziano e famiglia per la perdita della cara mamma22 gennaio 2018Alfieri fratelli con le rispettive famiglie sono vicini ad Alberto e Graziano per la perdita della cara mamma22 gennaio 2018